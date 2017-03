Presidente não garante permanência de Rogério Zimmermann no Brasil-Pel

Fora do Gauchão

O Brasil-Pel se livrou do rebaixamento no Gauchão apenas na última rodada — e graças a resultados paralelos. O time perdeu por 2 a 1 para o Passo Fundo, mas contou com o empate do Ypiranga com o Caxias para seguir na primeira divisão estadual. Depois da partida, o presidente Ricardo Fonseca não garantiu a permanência do técnico Rogério Zimmermann para a Série B.

— Esta é uma pergunta forte no momento. Eu não estou preparado ainda. Temos que analisar, conversar, eu, Montanelli (Cláudio, vice de futebol) e Armando (Dessesards, gerente executivo). Ainda não posso afirmar nada. Mesmo que eu fosse rebaixado, não tomaria nenhuma decisão agora, depois do jogo. Temos que esfriar a cabeça antes de fazer qualquer coisa — explicou o presidente.

Leia mais:

Apesar do 10º lugar no Gauchão, técnico do Brasil-Pel diz: "Vou comemorar"

Passo Fundo vence o Brasil-Pel, mas é rebaixado para a Divisão de Acesso

Claudio de Andrea: sinais de adeus ao amadorismo no Brasil-Pel

Um dos técnicos há mais tempo no cargo no futebol brasileiro, Zimmermann está no Brasil-Pel desde 2012. No período, ele conseguiu o acesso da segunda para a primeira divisão gaúcha, além de comandar a equipe na ascensão até a Série B do Brasileirão.

Na coletiva depois da derrota em Passo Fundo, Zimmermann defendeu o seu trabalho e justificou a campanha no Gauchão:

— A campanha não foi ruim. O que ocorre é que somos um time de Interior com os problemas da dupla Gre-Nal. Na história do clube, passou mais na segunda do que na primeira. Comigo, não. E comigo o Brasil não cai. (...) Ganhei pouco aqui no Brasil, né? Estou feliz com meu trabalho, o presidente pode pensar o que quiser. É legal as pessoas se preocuparem com meu emprego. Talvez tenha técnico melhor que eu. Meu trabalho fez o Brasil ficar na primeira divisão. O problema é que poucas pessoas entendem de futebol, é difícil entender.

O Brasil terminou o Gauchão em 10° lugar, com 10 pontos — um a mais que o Ypiranga, que foi rebaixado. Ano passado, o time ficou em oitavo lugar e foi eliminado pelo Grêmio nas quartas.

Na temporada, o Brasil-Pel ainda terá dois compromissos de nível nacional. No dia 26 de abril, decide vaga com o Fluminense na Primeira Liga — e precisa vencer no Rio de Janeiro para ficar com a classificação. A estreia xavante na Série B é no dia 13 de maio, contra o Guarani, em Campinas.