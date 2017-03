Quais seriam os confrontos das quartas se a primeira fase do Gauchão terminasse hoje

Simulação

A primeira fase do Gauchão passou da metade, com seis das 11 rodadas já disputadas. O Novo Hamburgo é o grande destaque, com seis vitórias, 100% de aproveitamento e classificação virtualmente garantida.

O Grêmio também está com a vaga encaminhada, em terceiro lugar, com 11 pontos — a mesma pontuação do vice-líder Caxias, que leva vantagem no saldo de gols. O Inter ocupa o sétimo lugar, com sete pontos. Neste momento, um Gre-Nal poderia ocorrer na semifinal.

O adversário gremista nas quartas seria o Brasil-Pel — primeiro jogo em Pelotas e o segundo, na Capital. O rival colorado seria o Caxias — e a decisão da vaga ocorreria no Centenário. Se os dois times de Porto Alegre passassem, enfrentariam-se na semifinal — com o segundo jogo na Arena.

Neste momento, Passo Fundo e São José estão na zona de rebaixamento, ambos com quatro pontos. São Paulo-RG e Ypiranga compõem a zona neutra — únicas duas equipes que, caso o campeonato acabasse hoje, não se classificariam nem seriam rebaixadas à Divisão de Acesso.

Projeção dos confrontos das quartas do Gauchão com a tabela atual:

Novo Hamburgo x Cruzeiro-RS

Veranópolis x Juventude

Caxias x Inter

Grêmio x Brasil-Pel

*ZHESPORTES