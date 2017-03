São José bate o Passo Fundo fora de casa e vence a primeira no Gauchão

2 a 0

O São José chegou à primeira vitória no Gauchão ao bater o Passo Fundo, no Vermelhão da Serra, na noite deste domingo. Rafinha marcou os dois gols do triunfo de 2 a 0 da equipe da Capital. Com a derrota, o time da casa caiu para a lanterna da competição.

Os dois gols do jogo foram marcados na etapa final. Aos 19 minutos, a zaga do Passo Fundo falhou e a bola ficou para Rafinha, que combinou boa jogada com Guedes e finalizou. Dez minutos depois, Rafinha voltou a marcar com um chute forte para ampliar o placar.

Com sete pontos na tabela, o Zequinha volta a campo no dia 20 de março, quando recebe o Brasil-Pel no Passo D'Areia. O Passo Fundo joga no próximo domingo, novamente em casa, diante do Cruzeiro.

