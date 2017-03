São José vence e coloca o São Paulo-RG na zona de rebaixamento

Gauchão

O São José não para de vencer no Gauchão — já são três consecutivas. Na noite desta quinta-feira, no Aldo Dapuzzo, o time de China Balbino fez 3 a 1 sobre o São Paulo-RG e chegou ao sexto lugar, com 13 pontos. Por sua vez, os rio-grandinos ficaram em situação muito delicada: com o revés em casa, a equipe de Gilson Maciel entrou na zona de rebaixamento com oito pontos, mesma pontuação do Ypiranga, que é 10º.

Wágner, aos 20 minutos do segundo tempo, fez o primeiro gol do Zequinha. Aos 37 e 39, Claudinho e Paulinho, de pênalti, ampliaram. Em situação complicada na partida e na tabela, o São Paulo-RG descontou aos 45 minutos com Rafael Pilões.



No domingo, o São José recebe o Inter no Estádio do Vale. O São Paulo-RG visita o Veranópolis, no Antônio David Farina.



