São Paulo-RG anuncia a demissão do técnico Gilson Maciel

O São Paulo-RG anunciou a demissão do técnico Gilson Maciel nesta sexta-feira. Com apenas oito pontos, mesma pontuação do Ypiranga, que é 10º, o clube de Rio Grande fez a troca no comando do clube para tentar escapar do rebaixamento nas duas últimas rodadas do Gauchão. O auxiliar-técnico Márcio Nunes assumirá interinamento o comando da equipe.

Márcio Nunes começou o ano como zagueiro do clube, mas decidiu se aposentar antes do início do Gauchão. No domingo, a equipe enfrenta o Veranópolis, fora de casa, e recebe o Grêmio na próxima quarta-feira para completar a fase de grupos.



Confira a nota oficial do clube:



A Direção do Sport Club São Paulo comunica a saída do treinador Gilson Maciel a partir desta sexta-feira. O São Paulo agradece os serviços prestados pelo profissional, que sempre trabalhou com dedicação. O clube deseja sucesso na sua carreira.

O auxiliar-técnico Márcio Nunes, assumirá interinamento o comando da equipe, com apoio do Departamento de Futebol, até o final do Campeonato Gaúcho 2017.

