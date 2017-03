Tudo o que você precisa saber para acompanhar o Gre-Nal 412 

Fique por dentro

A dupla Gre-Nal se enfrenta neste sábado, às 18h30min, na Arena, em clássico válido pela sexta rodada do Gauchão. Confira as informações sobre a partida:





Sábado, 4/3, às 18h30min, na Arena, em Porto Alegre.













– ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.



— Siga a narração torcedora pelo app Gremista ZH App Store e Google Play) ou app Colorado ZH (App Store ou Google Play).

– A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h30min.

– Premiere (consulte sua operadora) transmite ao vivo.





GRÊMIO

Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson e Maicon; Ramiro, Bolaños e Luan; Lucas Barrios.

Técnico: Renato Portaluppi

INTER

Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Paulão e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Charles, Uendel e D'Alessandro; Carlos e Brenner.





Leandro Vuaden, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e José Eduardo Calza.









411 jogos

154 vitórias do Inter (578 gols)

128 vitórias do Grêmio (540 gols)

129 empates





— O Grêmio chega ao clássico na condição de terceiro colocado do Gauchão. Com 10 pontos, o time só perdeu uma vez na competição e vem de vitória sobre o Cruzeiro-RS - embora o último jogo tenha sido o empate em 1 a 1 com o Ceará, pela Primeira Liga. A grande expectativa para o confronto é Lucas Barrios, que pode estrear pelo clube.



— O Inter chega para a sexta rodada após ter vencido o Brasil-Pel por 1 a 0, com boa atuação e total domínio do jogo. Até então, essa foi a única vez que o time de Zago conseguiu somar três pontos no Estadual. Com seis pontos, o Colorado é quinto colocado.



