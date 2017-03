Veranópolis empata com o Passo Fundo, que segue na lanterna do Gauchão

Sem gols

Veranópolis e Passo Fundo ficaram no empate sem gols no Antônio David Farina, na noite desta quarta-feira. O resultado levou os donos da casa aos 14 pontos no Gauchão. Assim, na pior das hipóteses, o time terminará a nona rodada na quarta colocação.

O placar, entretanto, foi péssimo para o Passo Fundo. Com uma única vitória no Campeonato Gaúcho, o time de Leocir Dall'Astra soma seis pontos e ocupa a lanterna. A dois do São Paulo-RG, primeiro time fora da zona de rebaixamento, a equipe do Vermelhão da Serra pode ver a desvantagem subir para até quatro pontos, caso os rio-grandinos e o Brasil-Pel vençam nesta quinta São José e Caxias, respectivamente.



No próximo domingo, o Passo Fundo visita o Caxias, no Centenário. Na última rodada, recebe em casa o Brasil-Pel.



*ZHESPORTES