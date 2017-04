FGF altera horário da partida entre Novo Hamburgo e São José

Mudança

O jogo entre Novo Hamburgo e São José, pelas quartas de final do Gauchão, sofreu uma pequena alteração de horário. O duelo, que estava previsto para às 18h30min, começará às 19h no Estádio do Vale.

Na partida de ida, o Novo Hamburgo venceu por 1 a 0 no Vieirão, em Gravataí. Com isso, o time de melhor campanha do Gauchão joga por qualquer vitória ou empate para avançar.

O São José precisa vencer por dois gols de diferença — ou um, desde que marque pelo menos duas vezes. Uma vitória do São José por 1 a 0 levaria a decisão da vaga para os pênaltis.