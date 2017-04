Novo Hamburgo vence o São José no jogo de ida das quartas de final do Gauchão

1 a 0

O Novo Hamburgo venceu o São José por 1 a 0 na primeira partida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Brandão foi o nome do gol que leva o Noia a jogar com vantagem no próximo jogo, que será no sábado, dia 8, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O jogo começou com pressão da equipe de Porto Alegre, mas o líder da primeira fase do campeonato Novo Hamburgo conseguiu segurar, equilibrou a partida e criou boa chance com Juninho, que chutou de dentro da pequena área e obrigou o goleiro Fábio a espalmar e fazer uma grande defesa, aos 23 minutos.

A intensidade do Zequinha foi mantida na etapa complementar, mas sem perigo nas finalizações. O Noia, por sua vez, chegou pouco na área do adversário mas, quando chegou, marcou. Brandão saiu do banco de reservas para marcar o gol em sua primeira participação no jogo: cruzamento de Jardel para Assis, que escorou para ele mandar a bola para o fundo das redes junto com o goleiro.

Ficha técnica:

São José: Fábio; Bindé, Claudinho, Everton e Dudu Mandai; Alberto, Felipe Guedes, Rafinha e Clayton; Jô (Márcio Jonathan) e Paulinho Simionato.

Técnico: China Balbino

Novo Hamburgo: Matheus; Renan, Júlio Santos, Pablo e Assis; Amaral, Jardel, Preto (Brida) e Juninho; Branquinho (Ricardo Scnheider) e Jefferson Assis (Brandão).

Técnico: Beto Campos