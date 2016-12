As 10 matérias mais lidas do Grêmio em ZH em 2016

Retrospectiva

Para o Grêmio, 2016 foi o ano em que a espera acabou. O título da Copa do Brasil encerrou a sequência de 15 anos sem grandes conquistas e coroou um grande final de ano para os tricolores. Mas a conquista não fez parte da lista de matérias mais lidas sobre o clube em Zero Hora ao longo do ano. Pelo contrário: o top-10 gremista teve de tudo, o que mostra que a temporada foi movimentada para o lado azul do Rio Grande.

Confira a lista:

1 – Grêmio é punido no STJD e perde mando de campo para a final da Copa do Brasil – 16/11/2016

Foto: Sérgio Guimarães / Agência RBS

A entrada de Carol Portaluppi no banco de reservas da Arena ao final de Grêmio x Cruzeiro quase custou caro para o Tricolor. O STJD julgou o caso e decidiu punir o clube com um jogo de suspensão na Arena – que seria, justamente, a decisão contra o Atlético-MG. No dia seguinte, o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo e pode comemorar o penta na sua casa.

2 – Árbitro registra em súmula invasão de mulher no gramado da Arena – 11/9/2016

Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Antes de Carol, uma mulher causou rebuliço na Arena: ela invadiu o gramado durante o jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e o ato foi registrado em súmula. O Grêmio não foi punido pelo caso.

3 – Confira técnicos do mercado que podem ser opções para o Grêmio – 15/9/2016

Foto: Diego Vara / Agencia RBS

O pedido de demissão de Roger Machado deixou a direção do Grêmio em uma sinuca de bico na reta final da temporada. Diversos nomes estiveram na mesa do presidente Romildo Bolzan até que ele se decidisse pelo retorno de Renato Portaluppi, com Valdir Espinosa como fiel escudeiro.

4 – Conversa vazada de WhatsApp cria constrangimento na direção do Grêmio – 12/9/2016

Foto: Adriana Franciosi / Agencia RBS

O pior momento do Grêmio na temporada – que culminou com a saída de Roger – teve como protagonista uma troca de mensagens entre dirigentes tricolores. A conversa do diretor de futebol Antônio Dutra Jr. com um grupo de companheiros de chapa vazou, e na conversa Dutra fazia críticas ao então vice de futebol Alberto Guerra. Guerra também deixou o clube após a demissão de Roger Machado.

5 – Romildo Bolzan: resposta a David Coimbra – 24/6/2016

Foto: Andre Ávila / age

Uma coluna escrita pelo jornalista David Coimbra mereceu uma resposta de Romildo Bolzan. O presidente do Grêmio não gostou das críticas do colunista a respeito da situação vivida pelo clube naquele momento – eliminado de três competições sem chegar à final – e respondeu com feitos da sua gestão.

6 – Soldado atingido por Renato relata enxurrada de mensagens e brinca: "Meu time é Polícia Militar F.C" – 24/11/2016

Foto: Arquivo pessoal

A grande vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, teve um momento inusitado: ao comemorar o último gol da vitória por 3 a 1, o técnico Renato Portaluppi chutou um copo d'água, que acabou acertando um policial militar no banco de reservas. Renato pediu desculpas na hora para o soldado, que foi flagrado pela TV rindo. Irlano Rosa falou sobre o momento que lhe valeu 15 segundos de fama.

7 – Plano de marketing oferecido ao Grêmio pode viabilizar contratação de Robinho – 21/1/2016

Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG/Divulgação

A disputa da Libertadores em 2016 fez o Grêmio pensar em grandes nomes para o seu grupo. Um deles foi o de Robinho: o atacante desejava disputar a competição continental, e representantes tricolores falaram com o empresário do jogador. A negociação, no entanto, não seguiu adiante, e Robinho acabou fechando com o Atlético-MG para a temporada.

8 – Victor diz que Grêmio desrespeitou o Atlético-MG – 28/11/2016

Foto: Bruno Cantini / Divulgação Atlético-MG

Adversário do Grêmio na final da Copa do Brasil, o goleiro Victor não gostou nem um pouco da comemoração dos jogadores tricolores no gramado do Mineirão após a vitória por 3 a 1. Para o jogador do Atlético-MG, houve "falta de respeito" por falta dos gremistas.

9 – Diogo Olivier: vice de futebol tricolor avisou Fifa sobre letreiro do Beira-Rio – 11/5/2016

Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Alberto Guerra assumiu o papel de vice de futebol do Grêmio em maio, após a eliminação tricolor na Libertadores. O colunista Diogo Olivier lembrou de uma passagem da carreira de Guerra em anos anteriores – e relacionada ao Inter: ex-advogado da Fifa, ele alertou a entidade a respeito de um letreiro que havia sido colocado no Beira-Rio pela direção colorada para comemorar a conquista do Mundial de Clubes. O letreiro foi retirado.

10 – VÍDEO: piloto de avião reproduz hino e narração de gol do Grêmio em voo – 7/12/2016

O dia da conquista do penta da Copa do Brasil teve um registro nos ares do sonho da torcida do Grêmio com o título. Logo pela manhã, um comandante reproduziu o hino do clube e as narrações dos gols do jogo de ida contra o Atlético-MG em pleno voo, horas antes do jogo decisivo contra o Atlético-MG, naquela mesma noite.

