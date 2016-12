Assédio a Douglas cresce, mas Grêmio mantém confiança em renovação

De olho

O Grêmio já sabe que o empresário de Douglas, 34 anos, virá a Porto Alegre com propostas de outros clubes. Mesmo assim, o presidente Romildo Bolzan está confiante na permanência do camisa 10 para a disputa da Libertadores em 2017. Apesar do acerto verbal para renovar o contrato do meia por mais seis meses, o assédio de São Paulo e de Atlético-MG pode atrapalhar os planos gremistas.

Como a cláusula contratual que projeta a renovação de Douglas por mais seis meses só é válida com a anuência das partes (Grêmio, Douglas e o Monte Azul, clube paulista que detém seus direitos), uma nova negociação deve ser conduzida com o empresário Bruno Paiva – responsável por cuidar da carreira do camisa 10. Douglas terminou 2016 valorizado por sua boa campanha, e também resistência. O meia atingiu um bônus contratual por atuar em mais de 60% dos jogos da temporada, e recebeu premiação pela meta cumprida.

O problema é que o interesse de outros clubes serve de argumento para que o empresário peça um reajuste salarial. Atualmente, Douglas não está na faixa mais alta de salários do grupo. Até por isso, o Grêmio acena com a possibilidade de oferecer um contrato de um ano.

Apesar da ameaça dos outros interessados, o Grêmio está confiante de que Douglas não terá interesse em deixar Porto Alegre. Na avaliação da direção, o meia se reencontrou na Capital. É um dos líderes do vestiário, e muito amigo de Marcelo Oliveira, Maicon e Edílson.

