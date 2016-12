Aumenta assédio sobre Walace, e Michel pode virar titular do Grêmio nos primeiros jogos de 2017 

Valorizado

Por enquanto, uma opção de grupo, o volante Michel, 26 anos, do Atlético-GO, que chega nas próximas horas a Porto Alegre, poderá virar titular do Grêmio já nos primeiros jogos da temporada. Tudo porque cresce o assédio europeu sobre Walace, um dos dois jogadores que a direção admite negociar — o outro é o atacante Luan.



No mercado, Walace é tido como um atleta que já atingiu grande parte das metas traçadas dentro de um único clube. No Grêmio, onde atua desde 2015, já disputou mais de cem partidas e conquistou um título de relevância, a Copa do Brasil. Pela seleção olímpica, ganhou a até então inédita medalha de ouro. Também já vestiu a camisa da seleção principal.



Leia mais:

Marcelo Cabo, técnico do Atlético-GO, sobre Michel: "Faz tudo o que o futebol moderno pede"

Grêmio encerra negociações com Luís Vagner Vivian para o cargo de diretor-executivo

Grêmio não renovará com Negueba, e libera Wallace Oliveira e Henrique Almeida para buscarem clube



Na metade de dezembro, Walace esteve nos planos do Leicester. O clube inglês só não formulou proposta ao Grêmio porque, ameaçado de rebaixamento, optou pelo nigeriano Wilfried Ndidi, do Genk, da Bélgica, já com experiência europeia. Além da Inglaterra, os mercados italiano, espanhol e francês observam Walace. Outra possibilidade é o russo. A janela, que se abre dia 3 de janeiro, só será fechada dia 31 do mesmo mês.



— Não há nenhuma proposta por qualquer jogador nosso — garante o presidente Romildo Bolzan Júnior.



Michel deverá assinar contrato de empréstimo por um ano nesta terça-feira. Antes, renovou com o Grêmio Novorizontino, com quem tinha contrato até dezembro de 2017. Caso queira permanecer com o volante, o Grêmio terá o direito de exercer uma cláusula de compra.



Canhoto, Michel também será opção para jogar como lateral-esquerdo. Em 2015, atuando pelo Atlético-GO, o jogador foi um dos destaques na conquista do título da Série B. O volante marcou quatro gols, deu três assistências e foi titular em 35 partidas na competição.



Na lista do Grêmio, também está o atacante Kaike, ex-Flamengo, hoje no Japão. Bolzan admite que o jogador foi procurado, mas a questão financeira complica as tratativas. Pelo menos cinco nomes deverão ser contratados para as competições do próximo ano. Nomes mais caros, adianta a direção, só poderão ser contratados se houver uma negociação por valor mais expressivo.



A busca por reforços para a próxima temporada se baseia no orçamento já estabelecido para 2017. Para investimento no futebol, o clube terá um valor de aproximadamente R$ 260 milhões. A previsão é de uma folha salarial na faixa de R$ 7 milhões por mês — em 2016, girou em torno de R$ 6 milhões.



*ZHESPORTES