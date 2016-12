Bolzan projeta Grêmio para 2017: "Perspectiva de novos títulos"

Entrevista

Após tirar o Grêmio da fila de 15 anos sem títulos com o penta da Copa do Brasil, o presidente Romildo Bolzan deseja mais taças em 2017. A menina dos olhos, claro, é a Libertadores, que agora será se estenderá de janeiro a novembro e "aumentará a exigência do grupo", que terá até 33 jogadores segundo Bolzan.



Para suprir as necessidades, o clube negocia a contratação do atacante Gabriel Fernández, 22 anos, do Racing-URU, um dos artilheiros do Uruguaio, com oito gols em 15 jogos. Além de reforços, o presidente recém reeleito para mais três anos, se preocupa com a situação financeira do clube e a já arrastada negociação para a compra da Arena. Veja o que Bolzan projeta para o Grêmio em 2017.



A situação da Arena será resolvida até março?

A Arena tem uma expectativa de alguns prazos contratuais do empreendimento ao lado, que tem prazo de vencimento final em março. O Grêmio aposta também que, até março, estará resolvido o que hoje pende, as contrapartidas do entorno. Mas não é só isso, tem questões de prestadores de serviço, do entorno e questões judiciais. Tudo isso precisa ser resolvido. Se não for até março, o assunto pode se complicar. Não teria mais o que fazer.

A OAS terá que se acertar com o Ministério Público?

Isso compete à OAS responder.



Quais outras medidas podem ser buscadas?

Estratégias de negócio, como o Grêmio vai encarar, se daremos por encerrado. Mas são estratégias. Embora já tenhamos conversado, são situações embrionárias.



O que seria dar por encerrado na negociação?

Desistir do negócio. Aí continuaria como está. O Grêmio pagaria R$ 1,6 milhões por mês, permanecendo como é. A Arena gere o estádio, e o Grêmio paga. Não teria, do ponto de vista operacional, nenhum reflexo.

Qual seria o salto no quadro social?

Tivemos um acréscimo de 18,2 mil associados. Isso se deu por um fato que seria o raciocínio mais correto de um clube. Um estádio próprio, sustentando pelos sócios. E que o quadro social garanta o futebol, algo que estimo entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões. A parte importante do clube estaria garantida. Se o torcedor prover o futebol, o restante das receitas suporta o clube. Este é a grande meta para resolver nosso problema operacional. Vamos lançar outra campanha, para atingir nossos objetivos. Esta é a lógica: o torcedor torce e garante o clube.



As contas estão em dia?

O Grêmio tem dificuldades, mas consegue manter os compromissos. É uma ginástica enorme. O nosso atraso é de semana, não de meses. Já pagamos o 13º dos funcionários e o mês de dezembro.



Os novos sócios ajudam?

Na verdade, com o quadro associativo gerado, tivemos um plus em cima do limite. Esse acréscimo demandou um pagamento de mais R$ 73 mil à OAS. Pela primeira vez, o Grêmio excedeu o pote do quadro social. O melhor sócio é o da cadeira, o que melhor remunera o clube. Quando estiver tudo claro, vamos trabalhar também a questão do check-in. Se adquirirmos a Arena, iremos implantar isto.

O Grêmio encerrou o período sem títulos nacionais. O que significou ao clube?

O que mais refletiu é a confiança e a recuperação da autoestima da torcida. O título não foi ganho por acaso, foi em cima de uma campanha de muita confiança do elenco. Fizemos todas as partidas em alto nível e rendimento. O título dá confiança da torcida na direção. Mas vamos manter a política, não vamos avançar excessivamente em aquisições que possam significar um comprometimento financeiro. A situação do Bolaños tem origem nas luvas da Globo. Em 2017, Bolaños vai dar resultado. Mas neste próximo ano terá de ser maior a nossa capacidade, a exigência será maior. Se fomos capazes de vencer a Copa do Brasil, mais títulos terão de vir na sequência para não dizer que foi uma situação ocasional. O Grêmio tem um time, e está montando elenco com a perspectiva de novos títulos em 2017.



O Grêmio começou o ano com Roger Machado e Rui Costa no comando. Em 2017, será com pessoas de perfil bem diferente. O que aconteceu em 2016?Houve um refinamento. Acompanhei o trabalho de Roger e Renato, posso dizer que aconteceu um refinamento. O nível de futebol que o Roger alcançou é extremamente importante, Mas o refinamento veio com a objetividade, com a questão mais pragmática. Um time com capacidade de reter a bola, ter o domínio do jogo e fazer grandes partidas. Com o Renato, tivemos um time capaz de vencer fora, sem receio de enfrentar grandes times, sem as oscilações emocionais e que também corrigiu a defesa.



O título da Copa do Brasil não viria com o Roger?

Acredito que sim, poderia ter sido. Mas o diagnóstico do Renato melhorou a qualidade do grupo. Tinha de corrigir algumas pequenas coisas. Na chegada dele, disse que recebia um time treinado. O Grêmio tinha um time muito bem treinado, com uma base de equipe excepcional. O que o Renato fez foi lapidar isto, dando mais competitividade ao time, principalmente com as questões da defesa. Vínhamos de sete jogos sem vencer, com o vestiário duvidando da sua capacidade. Foi a intervenção correta.

Existia a convicção de que o Renato era o nome certo para o momento?

O assunto foi debatido no Conselho de Administração, como sempre fazemos no Grêmio. No momento que o Preis assumiu o futebol, ele defendeu a vinda do Renato. Após escolher o dirigente, escolhemos o técnico. Formou-se o consenso.



Enxerga no Renato a mesma ciência que o Roger tem?

Enxergo um perfil diferente do Roger, mas com qualidades excecionais de intuição, verificação do jogo, capacidade de intervenção no time. Vejo nele uma grande capacidade de relação com os jogadores, de empatia. A capacidade de diagnosticar uma partida corretamente.



Isso dispensa o estudo?

Não é que dispense. No mundo, é absolutamente indisponível o aprendizado. Quem não quer aprender, não tem perspectiva na vida. Mas não é apenas dos leitores e de quem acumula conhecimento. O mundo também é dos intuitivos e dos que colocam a pele ao risco. Se tenho conhecimento, intuição, experiência, me arrisco, e foi o que fez o Renato, esse tipo de gente, pela iniciativa, precisa ser apreciada. Renato veio em situação difícil e foi campeão. Independentemente se diz ler ou não, tem muitas formas de aprender. Eu gosto de raciocinar e ouvir. Prefiro deduzir desta forma. Tem quem goste de ler para aprender. O Renato, na minha impressão, teve uma capacidade impressionante de transmissão do que queria dizer. Ele veio com uma capacidade de transmissão de conhecimento muito aperfeiçoada. É um sujeito estudioso, percebe nos outros, e talvez até com leitura. Foi uma bravatinha, mas ele sabe o que faz e sabe transmitir.



Renato pegou um time montado em 2016 e conquistou um título. E agora?

Penso que ele começa de onde já está. Mantém as características do time e vai qualificar treinando cada vez mais, e com a chegada de jogadores novos.

Renato está pronto para iniciar uma temporada?

Chegou a hora de mostrar que ele é capaz fazer um trabalho de longo prazo. Os treinadores são os que começam uma temporada e moldam um time até torná-los vencedores. O Renato está pronto para isso. Ele já fez trabalhos de longo prazo, foi vice-campeão da Libertadores com o Fluminense. É hora do Renato ter um trabalho mais longo, mostrar que não apenas termina bem. Mas que é capaz de começar, ter meio e terminar muito bem. Esta é uma questão para ele mostrar que é um técnico pronto.



Qual o impacto com a mudança do calendário da Libertadores?

Torna a exigência de que o grupo de jogadores seja maior, mais regular e com aproveitamento de jogadores. Temos de ter mais opções capazes de ser titulares. Tínhamos 15, 16 nomes disputando a titularidade. Precisaremos ter mais alternativas nestas condições.



Como está o mercado?

Os bichos-papões do mercado são os clubes paulistas. O Santos comprou, o Corinthians está um pouco parado, e o Palmeiras contratou os nomes top disponíveis. Quem compra o Guerra (o meia venezuelano Alejandro Guerra), o Raphael Veiga e o Keno quer um time mais competitivo. Não sei se dará certo, mas o Palmeiras está se preparando para ser campeão.



E o Grêmio?

Estamos nos preparando dentro do nosso passo para sermos campeões, mas com conceitos diferentes. Seria mais fácil fazer time comprando. Acho que o nosso processo do futebol deve ser mantido. Somos um clube formador, que aproveita a base e que aperfeiçoa. Não vencemos no Brasileirão, mas esse processo derrotou o Palmeiras na Copa do Brasil. Prefiro manter o nosso passo. Se estiver sobrando, vamos comprar. Se não der, não vamos. Com esta política, somos o primeiro do ranking da CBF.

Quais posições o Grêmio precisa qualificar?

Precisamos de mais jogadores de defesa, para deixar o plantel mais linear. De mais um jogador de meio, que possa disputar a titularidade. E também de dois atacantes. Um centroavante de área e um atacante mais movediço. Talvez seja necessário até três atacantes para encarar as competições que temos pela frente.



Maxi Rodriguez e Fernandinho serão reaproveitados?

Será avaliado pela comissão técnica. O Maxi recebeu interesse de outros times. O Renato vai avaliar a situação do Fernandinho. O Flamengo não nos procurou pelo Fernandinho até agora. Possivelmente ele se reapresentará.



Qual o tamanho do grupo para 2017?

No máximo, 33 nomes. Três times. A Primeira Liga é impossível de cumprir com time titular. Ainda não temos certeza das datas após a alteração da rodada de estreia do Gauchão.



O senhor não admite que o Grêmio não seja campeão gaúcho neste ano?

Não é que não admito, mas vamos jogar (risos). O Grêmio deseja ser campeão gaúcho, será o nosso primeiro título em disputa. Mas é um jogo. Enfrentamos o Juventude neste ano e não fomos bem, levamos 2 a 0 em Caixas e depois, aqui, era para ser 6 a 0 para a gente. Futebol é isso.

Então, Renato não vai tirar folgas durante o Gauchão?

Quando ele pede folga, é porque é possível ser concedida. Ele sabe bem quando pede. A Libertadores começa em março, mas temos Gre-Nal no dia 5 de março. Não vai ter folga, como que teria (risos)?



O Grêmio cometeu um erro de logística na eliminação do Gauchão deste ano?

Porque o resultado não veio. Se tivesse vindo...



Mas só o resultado reflete a avaliação?

Neste caso, não. Poderíamos ter uma situação de menos impacto físico para o elenco. Mas não reputo este como o fato definitivo da eliminação no Gauchão. Foi o jogo que a bola não entrou aqui em Porto Alegre. Foi um massacre, uma coisa que acontece no futebol e que, para se repetir, vai demorar muitos anos. Felicidade do Juventude.



Grêmio terá Luan e Walace em 2017?

Não temos propostas, então tudo fica mantido. Se aparecem ofertas nos valores estabelecidos com os empresários, vamos sentar na mesa para negociar. Isso faz parte da valorização pós-Olimpíada. De proposta oficial, não tivemos nada. Mas tem a situação da reposição. Se vendermos jogadores fundamentais como eles, teremos de buscar reposição. Não será vender por vender. Será vender, repor e fazer caixa para as despesas. Venderíamos para suportar os encargos. Não tomamos uma decisão para repor com um jogador de valor menor.



E Douglas?

Contamos com ele para 2017. Acho que não vamos ter uma dificuldade. Não vejo problemas. O Douglas chegou em 2015 para encerrar a carreira. Tinha um contrato com questões de produtividade, e ele alcançou as marcas e incorporou os bônus. Não terá dificuldade em avançar. Ele se tornou um jogador importante no futebol brasileiro. O mercado manda. O Grêmio fará de tudo para tê-lo. Creio que temos a reciprocidade dele. No ambiente dele, com o entrosamento que tem no clube e com a cidade, o interesse dele deve ser permanecer.

O Exterior está de olho em Bolaños e Geromel?

O Bolaños terá sua grande temporada em 2017. Os dois meses parados pela lesão atrapalharam sua carreira, tanto no Grêmio como na seleção do Equador. Ele precisará começar tudo do zero. Vai se entrosar melhor, será um dos grandes jogadores do futebol brasileiro ano que vem. O Geromel pode ser cobiçado por vários clubes, mas quero saber se isso terá correspondência financeira. Ele é um jogador estratégico para o Grêmio. Garante a defesa, a estrutura, a liderança e a empatia com a torcida. Criou uma identificação.

Não incomoda ainda não ter um diretor-executivo?

Não. Na verdade, o Luis Vagner preferiu ficar na CBF. Não sei por que se colocam tanto na dependência do executivo. É uma figura importante, mas vai na linha dos controles do futebol. Não deixamos de ter essas funções na sua estrutura. O diretor-executivo é o coordenador destes processos, mas temos as funções sendo desenvolvidas. Podemos ter a necessidade de ter o profissional.



Mas e a importância de ter profissionais na gestão do futebol?

A tendência é termos essa figura. Eu gostaria muito de ter uma pessoa nesta função com a cultura do clube, que conheça o Grêmio e possa trabalhar como é a torcida, as pressões que irá sofrer. É um padrão necessário para o Grêmio. Se escolhermos alguém que atenda estes requisitos, vamos contratar. Seria alguém que tenha o perfil de gestão, com boa capacidade de comunicação e que possa fazer as negociações. Prefiro inovar neste nome. O bom é acharmos alguém vinculado ao clube, que deseje crescer.



