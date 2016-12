Em renovação com o Grêmio, Pedro Rocha interessa ao Flamengo

De saída?

Ainda sem renovar com o Grêmio, o atacante Pedro Rocha, decisivo para a conquista do penta da Copa do Brasil, interessa ao Flamengo. O clube carioca, que devolveu Fernandinho ao clube gaúcho, monitora a situação de Rocha, que tem contrato até o final de 2017 e negocia para estender seu vínculo por ao menos mais uma temporada na Arena.



Com dificuldades para tirar Marinho do Vitória, o Flamengo apostaria em Pedro Rocha como uma espécie de plano B. Um contato já foi realizado com o staff do atleta, mas o Grêmio ainda não foi procurado. A vontade do garoto de 22 anos, entretanto, seria de seguir no clube gaúcho, já que ganhou a confiança do técnico Renato Portaluppi e se firmou como titular da equipe.



A renovação de contrato de Pedro com o Grêmio ainda está em discussão. O novo vice de futebol, Odorico Roman, deve se reunir com o empresário do atacante na próxima semana, em Porto Alegre, para tratar das bases salariais. A tendência é de que o vínculo seja estendido até dezembro de 2018

