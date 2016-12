Estrutura do contrato vira entrave na negociação com candidato a diretor-executivo do Grêmio

Complicou

A definição do novo diretor-executivo do Grêmio está esbarrando na construção do contrato. O nome preferido pelo clube é o de Luis Vagner Vivian, mas a negociação não avançou nos últimos dias. Apesar do interesse das duas partes, falta acordarem a parte financeira e a estruturação de algumas cláusulas contratuais para que o acordo possa ser firmado. Na reunião semanal do Conselho de Administração, Romildo pretende analisar as alternativas. O clube não descarta iniciar a busca por outro profissional.

Luis Vagner está trabalhando na CBF como o responsável pela logística da Seleção Brasileira. Após duas passagens pelo Grêmio, também na área de logística, tem o perfil traçado pelo Grêmio para assumir a função de diretor-executivo.

O nome do vice de futebol também ainda está em aberto. Odorico Roman foi indicado por Adalberto Preis para ficar com a função, mas Romildo irá tomar a decisão em conjunto com os seus colegas de Conselho de Administração. Mesmo que não fique na função de vice, Odorico deverá ser aproveitado na composição do novo departamento de futebol.

