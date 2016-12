Grêmio descarta troca de Lincoln por jogadores do Santos

Não interessa

O Santos demonstrou interesse no meia Lincoln do Grêmio para a temporada de 2017. De acordo com a imprensa paulista, a intenção seria trocar o jogador por Rodrigão ou Thiago Ribeiro pelo período de um ano. A direção gremista, no entanto, rejeitou iniciar uma conversa.

Lincoln está com 18 anos e não vem sendo aproveitado no elenco gremista. Ainda assim, a comissão técnica aposta que o jovem possa ser peça importante na rotação do time durante as competições do próximo ano.

O Tricolor não recebeu proposta por jogadores titulares e, por isso, não deve investir em grandes contratações para a próxima temporada.

*RÁDIO GAÚCHA