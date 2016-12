Grêmio fez a melhor oferta por Cecilio Domínguez, anuncia empresário do centroavante 

"Fazedor de gols"

É do Grêmio a melhor oferta pelo atacante Cecilio Domínguez, do Cerro Porteño, do Paraguai.



A informação é de Diego Serratti, empresário do jogador. Os valores, contudo, não foram informados. Em fase de desmanche de grupo, o Cerro pretende receber pelo menos US$ 8 milhões pelo jogador (aproximadamente R$ 26 milhões).



Conforme o presidente Romildo Bolzan Júnior, o Grêmio busca pelo menos três atacantes para a Libertadores. Um deles teria a característica de jogador de área, perfil no qual se encaixa Domínguez, autor de 25 gols na temporada paraguaia.

Na quarta-feira, Bolzan esteve em Assunção para acompanhar o sorteio dos grupos da Libertadores. Mas não confirma que tenha mantido contato com a direção do Cerro Porteño.



O clube paraguaio não obteve classificação para a Libertadores 2017. O país será representado por Guaraní e Libertad e, na pré-Libertadores, pelo Olimpia.