Kayke tirou japoneses do sério por falta de comprometimento, diz jornalista

Um dos reforços pretendidos pelo Grêmio, Kayke não viveu um bom 2016 no Japão, onde foi atuou pelo Yokohama Marinos na última temporada. Por falta de comprometimento com a equipe, o atacante conseguiu tirar a torcida japonesa do sério — coisa que é incomum, relata o jornalista Tiago Bontempo, que escreve para o blog Futebol no Japão, do globoesporte.com.

— Kayke perdeu a pré-temporada no Japão. Ele chegou com o campeonato rolando e não se adaptou bem ao time. Ele está afastado do Yokohama Marinos. Recentemente, chegou até atrasado em alguns treinos e por isso ficou afastado — contou Bontempo. — Ele foi relacionado em um jogo no fim do campeonato porque o time não tinha mais atacante. Ele ficou no banco para completar, só — complementou.

Além dos atrasos em treinos e da falta de gols, Kayke protagonizou uma polêmica nas redes sociais. Enquanto o Marinos sofria em um clássico com o rival Kawasaki Frontale — no jogo, o time de Kayke levou 2 a 0, conseguiu reagir para empatar, mas sofreu o terceiro gol no último minuto e ficou fora da briga pelo título do japonês —, o atacante postou uma foto "curtindo a vida em Ginza", um bairro luxuoso de Tóquio. Em campo, o meia Manabu Saito chorou inconformado com o resultado.

Diante deste cenário, torcedores do Marinos comentaram a postagem criticando a postura do atacante. "Não consigo confiar", disse um. "Os japoneses odeiam esse tipo de coisa. Tente entender mais sobre o Japão", comentou outro. "O que você veio fazer no Japão?", emendou um terceiro. "Se você fizesse isso durante um jogo contra o Fluminense, não iam cair em cima de você? Enquanto você estiver no Marinos vou torcer, então se esforce!", cobrou mais um. O relato foi feito pelo blog Futebol no Japão na época.

— O Marinos já descartou esse jogador da próxima temporada. Eles vão fazer de tudo para se livrar do Kayke. É certo que ele vai sair — cravou Bontempo. — Eu acho que é uma contratação arriscada (para o Grêmio). Pelo que vimos jogando no Brasil, sabemos que ele tem capacidade de ter se saído melhor. Talvez o problema dele seja comprometimento — avaliou.



Em 2016, Kayke atuou em 28 dos 44 jogos do Marinos. Em 19 ele iniciou como titular, mas saiu mais cedo de 15. A última partida de Kayke no japão foi em setembro.

