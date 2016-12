Lateral-direito do Grêmio passa por artroscopia no joelho direito 

Para começar 2017 bem

Poupado de jogos e treinos em 2016 por dores no joelho, Edílson passou, na manhã desta quinta-feira, por uma artroscopia. O lateral-direito tinha uma "pequena lesão no menisco", informou o médico Márcio Bolzoni.

Como o Grêmio se apresenta para a pré-temporada em 12 de janeiro de 2017, Edílson já estará com condições de iniciar as atividades normalmente com o restante do grupo.

Com os jogos pelo Corinthians no início da temporada de 2016, Edílson totalizou 44 jogos no ano. No instagram, o lateral-direito compartilhou uma foto de sua recuperação:

Foto: Reprodução / Instagram

