Leonardo Oliveira: a busca por três atacantes dá indícios do futuro de Luan 

Opinião

A lista de compras de Romildo Bolzan Júnior, com dois atacantes de lado e um centroavante, pode também ser interpretada como sinal de mudanças na Arena. A primeira é de que Renato, um técnico adepto ao camisa 9 de área, pensa nesta alternativa para seu Grêmio de 2017. Está correto, é preciso aumentar o cardápio tático do time.

Leia mais:

Grêmio fez a melhor oferta por Cecilio Domínguez, anuncia empresário do centroavante

Grêmio viajará distância menor do que em 2016 na fase de grupos da Libertadores

Meia do Iquique avalia sorteio da fase de grupos: "Fora o Grêmio, é um grupo parelho"



Uma outra interpretação é de que Luan parece mesmo estar de saída. A partir do momento em que o presidente busca três jogadores para o ataque, parece se precaver para a saída do seu principal jogador do setor. O próprio Romildo admitiu acordo com o agente de Luan para liberá-lo em caso de proposta vantajosa. A medalha de ouro o deixou em evidência e fez dele o recordista de sondagens na Arena neste final de ano.

O ano de 2017 parece despontar no Grêmio. Ainda mais que Romildo quer deixar o grupo pronto para o início da pré-temporada.