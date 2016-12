Leonardo Oliveira: o atacante que embala o sonho do Grêmio 

Opinião

Na tarde desta quinta-feira, conversei com o jornalista César Aguero, do diário ABC Color, o principal do Paraguai. Em Assunção, a notícia do interesse do Grêmio no atacante Cecilio Domínguez já circula com força e repercute. Trata-se de uma revelação da temporada no futebol local e seu futuro é debatido. É certo que não seguirá no Cerro Porteño. Confira a seguir trechos da nossa conversa.



Quem é Cecilio Domínguez?

É um atacante, muito bom jogador, hábil, foi goleador do Torneio Clausura (o Paraguaio do segundo semestre, com 14 gols). Dividiu o posto com Ernesto Álvarez, do Sol de América. O Boca quis levá-lo neste ano, ofereceu US$ 2 milhões, e o Cerro Porteño não aceitou. Cecilio fez muito bons jogos na Sul-Americana (marcou seis gols). Inclusive, falou-se aqui de interesse europeu.

Ele é um jogador de área?

Ele é hábil, 'desequilibrante', é forte. Não é pequeno (na verdade, tem 1m75cm). É de área, mas se move por todo o ataque. Vai pela direita, vai pela esquerda. Usa indistintamente os dois pés para arrematar, mas é mais destro. No Cerro, jogou muito pela esquerda. Cecilio não tem inconveniente para se posicionar no ataque.

Se o Boca ofereceu US$ 2 milhões e não levou, quanto seria o seu preço?

O Sol de América é dono de 50% dos direito. A outra metade é do Cerro. Chegou no ano passado e se diz aqui que seu ciclo acabou no clube. Esteve nas últimas convocações de Arce e entrou nos últimos jogos das Eliminatórias. Aqui se fala muito que Grêmio tenta comprá-lo. Creio que seja negócio na casa de US$ 5 milhões.

