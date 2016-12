Marcelo Cabo, técnico do Atlético-GO, sobre Michel: "Faz tudo o que o futebol moderno pede"

Sobre reforço do Grêmio

Técnico de Michel na campanha que fez do Atlético-GO campeão da Série B, Marcelo Cabo, 50 anos, diz que o Grêmio acertou em cheio ao contratar o volante. Nesta entrevista a Zero Hora, ele cita virtudes como marcação implacável e capacidade para chegar à frente. E conta que, embora os dois tenham morado na mesma rua, no bairro carioca da Penha, só foram se conhecer em Goiânia.



— Renovei meu contrato. No ano que vem, eu e Michel nos encontraremos na Série A — comemora Marcelo Cabo.

O que o senhor pode falar sobre Michel?

O Grêmio fez uma belíssima contratação. É um volante moderno, com muito potencial. Tanto pode ser primeiro, quanto segundo volante. Tem bola aérea ofensiva e defensiva muito boas. Faz tudo o que o futebol moderno pede e apregoa.



Tem boa capacidade para chegar à frente?

Ele faz uma transição ofensiva muito boa. Tem muito bom arremate de média e longa distância. Tem grande potencial para jogar na Europa.

Na campanha da Série B, ele foi aproveitado também em outras posições. Como se saiu?

Comigo, jogou oito partidas como lateral-esquerdo. É um jogador polivalente, multifuncional. Também atua de extremo, pelo lado esquerdo, no modelo 4-2-3-1.

É possível compará-lo com Maicon?

Maicon eu conheço muito bem. Foi meu jogador no sub-20 do Madureira. Michel não tem sua habilidade com a bola no pé, até porque, nesse quesito, Maicon é o melhor do Brasil. Mas faz a transição com mais velocidade.

No que ele se assemelha a Walace?

Parece bastante com Walace. Tem boa compleição física e é eficiente na bola aérea. Sua marcação é implacável. Rouba de sete a oito bolas por jogo. Esteve entre os cinco melhores ladrões de bola da série B.

Michel faz gols?

Fez quatro gols na Série B. De cabeça, de voleio, de fora da área. Ele chega muito bem na área adversária.