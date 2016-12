Meia do Iquique avalia sorteio da fase de grupos: "Fora o Grêmio, é um grupo parelho" 

Libertadores

O meia do Deportes Iquique, Misael Dávila, avaliou o sorteio da Libertadores 2017 em entrevista ao portal da Rádio La Tercera, do Chile.

O jogador afirmou que o grupo de jogadores do Grêmio é muito qualificado e isso deixa os gaúchos como favoritos para a chave. De resto, o atleta acredita que há uma possibilidade real para a classificação de seu time.

- Podemos lutar. Exceto o Grêmio, que pelo orçamento e qualidade dos seus jogadores escapa um pouco do resto, acho que o nível do grupo é parelho, embora eu não tenha visto Zamora e Guarani em profundidade. O que tenho a certeza é que vamos lutar com tudo o que temos - destacou Dávila.

Iquique e Grêmio estão no Grupo 8 com Guarani e Zamora.

