Morre torcedor que realizou sonho de levar filho à Arena para manter o amor pelo Grêmio

Luto

Morreu na manhã deste domingo o torcedor gremista Ederson Alberto Teixeira Dornelles, o Edinho, que recentemente realizou o sonho de ir à Arena assistir à final da Copa do Brasil ao lado do filho Pedrinho. O ex-dançarino lutava contra um câncer, que já havia sofrido metástase para os pulmões e o fígado. O velório será neste domingo, às 20h, na capela A do cemitério Jardim da Paz. O enterro nesta segunda-feira, às 10h30min.

O quadro da doença, segundo Isabel Willadino, amiga e proprietária da casa onde Edinho, filho e esposa estavam morando, era grave. Ainda assim, recorda que o gremista teve uma boa noite de Natal em família.

— Meu amigo fiel, irmão querido de muitos como eu. Dono de um sorriso implacável, olhos doces e palavras meigas. Brilhante bailarino, excelente professor. Aluno curioso e aplicado — comenta Isabel. — Estudou muito, aprendeu e ensinou demais. Correu o mundo. Generosidade era sua maior qualidade. Até o último instante estava agradecendo, hoje pela manhã ainda agradecia.



Leia mais:

Marco Souza: que o exemplo de Edinho se espalhe



Em 2015, Edinho recebeu o prognóstico dos médicos de que dificilmente veria o filho completar o primeiro ano de vida. Nada, porém, o impedia de estabelecer os próprios desejos. Como transmitir seu gremismo ao filho Pedrinho, de um ano e meio.

— Faltaram dois desejos — diz Isabel. — Ver o Harry Potter amanhã e passar o Ano-Novo na praia.



O desejo de ver o Grêmio com o filho, Edinho descreveu assim, recentemente, em uma rede social:

Resumo da Aventura: foi maravilhoso, a estrutura do Estádio está no mesmo nível do Estádio da China, onde assisti o Brasil ser medalha de bronze nas Olimpíadas da China. Aero (sic) mesmo, estacionamos no Estádio, pegamos o elevador e já estávamos bem instalados. Vista fantástica, seguro e tranquilo para mim e para o Pedro Henrique, que aliás, foi o que mais aproveitou. Sério mesmo, não parou um segundo, adorou e aguentou até o fim. Foi uma incrível de uma experiência, apesar da sensação de coito interrompido, pois pra evitar o engarrafamento da saída, saímos 5 minutos antes do fim, no instante em que acontece tudo do jogo, incluindo os gols... afff Mas valeu igual, só tenho muito a agradecer a Bel e a Camila e a equipe RBS pelos ingressos, ao dindo Rafa por nos acompanhar, e todos que estão nos auxiliando e ajudando a aproveitar tanto a vida mesmo em meio a tantas dificuldades. Sem palavras por tanto amor ¿ BOA NOITE A TODOS. Amanhã reinternarei na Santa Casa, mas provavelmente será por um período rápido, será para ajustar e definir novas medicações e definições de tratamento para este novo período que se inicia. Semana que vem, espero já estar de volta com mais força. Porque a esperança é uma mudinha delicada que devemos alimentar todos os dias. Bjos a todos e parem de encher o grupo com besteiras de futebol rsrsrs



Relembre a entrevista de Edinho à ZH

*ZHESPORTES