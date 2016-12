Na mira do Grêmio, Gabriel Fernández se define: "Sou um jogador de força e de potência"

Quem é?

De férias na Costa Rica, Gabriel Fernández espera contato de seus empresários para saber onde jogará em 2017. Por telefone, o jogador de 22 anos garantiu que ainda não foi informado de nenhuma definição. Observado pelo Grêmio para reforçar o sistema ofensivo na Libertadores, o uruguaio fez oito gols em 15 jogos na última edição do campeonato local.



— Sou um jogador de força e potência, mas também sei conduzir a bola. Tenho um bom drible. Sei fazer coisas com a bola nos pés (risos) — comentou Fernández.

Na lista de jogadores pretendidos pelo Grêmio, Fernández sabe que o seu bom desempenho na última temporada irá fazer com que o Racing-URU receba ofertas.



— Tive a felicidade de ser um dos artilheiros no Uruguai, mas ainda não sei do meu futuro. Seria um prazer jogar no Grêmio, mas dependo de que os clubes cheguem a um acordo.

Fã do estilo de jogo de Luis Suárez, Gabriel Fernández recebeu o apelido de "El Toro" quando ainda estava nas categorias de base por sua força. Mesmo que tenha jogado a maior parte das partidas como centroavante, também atuou pelo lado direito do ataque em algumas rodadas. Autor de oito gols em 15 jogos, mostrou qualidade na hora de deixar o companheiro na cara do gol. Deu quatro assistências, o terceiro melhor "garçom da competição.

O Racing-URU terminou a temporada na oitava colocação.

