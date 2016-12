Por Gabriel Fernández, Racing-URU já recebeu proposta oficial do Grêmio, diz presidente do clube

Possível reforço

O Grêmio já fez proposta oficial por Gabriel Fernández, do Racing, garantiu o presidente do clube, Raúl Rodríguez em entrevista à Rádio Gaúcha. O jogador de 22 anos fez oito gols em 15 jogos na última edição do campeonato uruguaio.

— Intermediários encaminharam uma oferta do Grêmio por uma porcentagem do jogador — admitiu Rodríguez. — Não gosto de tornar público os valores envolvidos no negócio — completou.

Leia mais:

Na mira do Grêmio, Gabriel Fernández se define: "Sou um jogador de força e de potência"

Inter enfrenta o Brasil-Pel, e Grêmio joga contra o Flamengo na primeira rodada da Primeira Liga

Possível reforço do Grêmio, Kayke tem trajetória de altos e baixos nas últimas temporadas

O presidente não quis revelar qual porcentagem compõe a oferta realizada pelo Grêmio. A reportagem da Gaúcha, porém, apurou que a proposta seria de R$ 5 milhões por 70% do atleta. Rodríguez ainda afirmou que o Racing também recebeu "propostas concretas do México, Argentina, Chile a até da Europa".

Por sua força física, Fernández foi apelidado como "El Toro":

— Ele é muito forte, pode jogar como cabeça de área ou vir de trás — definiu Rodríguez.

Leia outras notícias sobre o Grêmio



Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*RÁDIO GAÚCHA