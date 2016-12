Racing-URU define valor para vender Gabriel Fernández ao Grêmio

Quanto é?

O Racing-URU definiu o valor que deseja receber pela venda de Gabriel Fernández. Segundo os representantes do jogador, o clube estipulou o preço por 70% dos direitos econômicos do centroavante em R$ 5,5 milhões (U$ 1,7 milhões). A proposta enviada pelo Grêmio foi por 80% dos direitos, mas em um patamar financeiro abaixo do pedido pelos uruguaios. Os gaúchos esperam a contraproposta, com o valor desejado pelo Racing, para determinar os próximos passos da negociação.

O Racing-URU quer receber o valor à vista, sem parcelamento. Clubes da Argentina, do México e do próprio Uruguai também buscaram informações pelo jogador. Na avaliação do Grêmio, Gabriel Fernández é a peça que falta ao sistema ofensivo para a disputa da Libertadores.

– É um fazedor de gols – disse o vice de futebol Odorico Roman.

Mesmo com a negociação por Fernández em andamento, o Grêmio também mantém conversas adiantadas por outras opções de centroavantes . Kayke, que terá sua contratação confirmada na próxima semana, é avaliado como um nome mais para reforçar o grupo.

Segundo Romildo Bolzan Jr, as tratativas por Gabriel Fernández não vão avançar se o valor pedido pelo jogador não foi reduzido. Mesmo assim, o presidente do Grêmio é só elogios para a parte técnica de Fernández.

– É este o perfil de contratação que procuramos. É um jogador muito bem avaliado por nossa comissão técnica.

