Renato fala em "reforços de peso" para a disputa da Libertadores

Otimista

Mesmo que a direção do Grêmio não prometa contratações "de lotar aeroporto", o técnico Renato Portaluppi deseja contar com reforços de peso para a disputa da Libertadores. Após o "Jogo das Estrelas", realizado na quarta-feira, no Maracanã, o treinador, que era um dos convidados, disse que o clube entrará para brigar pelo tri da América.



— Nossa ideia não é somente disputar, tem que entrar pensando em ganhar. É difícil, mas nós temos pensado em alguns reforços de peso para entrar para brigar. Todo mundo está se reforçando — afirmou Renato.



Leia mais

Vice do Grêmio despista sobre Kayke, e definição ocorrerá na próxima semana

Números, política e Twitter: conheça o novo vice de futebol do Grêmio

Saul Berdichevski seguirá como diretor de futebol do Grêmio



Com contrato renovado até o final de 2017, o treinador, que comandou a equipe na campanha do penta da Copa do Brasil, terá a Libertadores como seu principal desafio.



– Libertadores é meu sonho. Com a conquista da Copa do Brasil, temos essa chance. Todo mundo sabe que é muito difícil. Vamos procurar nos preparar da melhor maneira possível – completou.



Leia outras notícias sobre o Grêmio



Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES