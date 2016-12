Romildo manda recado para a torcida: "Para fazer contratações expressivas, temos que vender"

Planejamento

O Grêmio segue no mercado analisando possíveis contratações para a disputa da libertadores da américa do ano que vem. Entretanto, a questão financeira está sendo preponderante no fato do clube até o momento não ter anunciado nenhum reforço.

Ao torcedor, na expectativa por grandes contratações, o presidente gremista é direto e realista sobre a situação financeira do clube.

- Para o Grêmio fazer contratações mais expressivas, temos que vender. Essa é a condição que convivemos - revela.

Alguns jogadores do Grêmio, dentre eles Luan e Geromel, despertam o interesse do mercado europeu, mas até o momento nenhuma proposta oficial foi apresentada.

- Valorizamos muito o Geromel. Não temos nenhuma proposta, mas se vier, que seja do nível de um dos melhores zagueiros do Brasil – avalia Romildo.

Até o momento, uma série de nomes foram especulados como possíveis reforços. Dentre eles. Miguel Borja, centroavante do Nacional de Medellín, indicado por Renato Portaluppi para o Grêmio.

- O Borja é o centroavante dos sonhos de todos os clubes da América. Fica distante do ponto de vista financeiro - revela Bolzan.

Destaque no campeonato brasileiro, o atacante Marinho também entrou em uma lista de possíveis contratações, Bolzan elogia o jogador, porém, não confirma negociação.

- O Marinho, a gente não sabe o que custa. Ele já passou por vários clubes, teve uma temporada favorável. É um excelente jogador. Este Marinho, todo mundo gostaria de ter. Mas o Grêmio não sabe quanto ele custa - afirma Bolzan.

Destaque no Cerro Porteño, o atacante Cecílio Dominguez esteve na lista do Grêmio, porém, a negociação foi inviabilizada em função do aspecto financeiro.

- Já estamos avaliando o Dominguez há bastante tempo, fizemos sondagens, mas a oferta já seria inferior a de outros clubes - revela o presidente gremista.

Prioridade para 2017, Douglas já tem um acordo com o clube para permanecer.

- O Douglas veio para encerrar a carreira e está consolidado como uma joia do futebol brasileiro - enaltece o presidente.

Na próxima segunda-feira o Grêmio anuncia o seu novo vice de futebol, após reunião do conselho administrativo.

