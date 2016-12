Sem interesse do Grêmio, Barcos vira alvo do Fluminense e da LDU 

No mercado

Hernán Barcos é o nome favorito da diretoria e comissão técnica do Fluminense para vestir a camisa 9 em 2017. A cúpula tricolor não confirma a negociação, mas a diretoria do Vélez Sarsfield, atual clube do centroavante, já conversa sobre a liberação de Barcos, que tem contrato até junho do ano que vem. No entanto, o clube carioca tem a concorrência da LDU, do Equador.



Além do interesse do clube equatoriano, o Fluminense precisa abrir espaço na folha salarial para conseguir contratar o centroavante argentino. Assim, se concretizada, a confirmação de Barcos nas Laranjeiras só acontecerá após a saída de alguns jogadores do atual elenco tricolor. O caso mais próximo de ser acertado é o do meio-campista Cícero, que negocia com o São Paulo.

A favor do Fluminense está a vontade do centroavante, conhecido como "Pirata", que deseja retornar ao futebol brasileiro após duas temporadas.



Hernán Barcos está emprestado pelo Sporting, de Lisboa, até junho de 2017 ao Vélez Sarsfield. A data coincide com o fim do contrato do atacante com o clube português. Aos 32 anos, Barcos acumula passagens de destaque por Grêmio, Palmeiras, LDU-EQU, Racing-ARG e os chineses Shenzen FC e Tiajin Teda.



