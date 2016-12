Veja o histórico dos adversários do Grêmio em participações na Libertadores

De olho nos rivais

O Grêmio conheceu nesta quarta-feira seus adversários na fase de grupos da Libertadores. Atual campeão da Copa do Brasil e bicampeão da Libertadores, o Tricolor enfrentará times com bem menos tradição: Guaraní-PAR, Zamora-VEN e Deportes Iquique-CHI. Nenhum deles tem títulos internacionais, e até no cenário nacional eles ficam em segundo plano.

O mais tradicional entre os adversários gremistas é o Guaraní, que vai para a sua 16ª participação na Libertadores, com duas chegadas às semifinais, e tem 11 títulos do Campeonato Paraguaio. Zamora e Iquique nunca passaram da fase de grupos na competição continental e têm poucas conquistas nacionais.

Guaraní-PAR

O Guaraní é um time de certa tradição no Paraguai, apesar de não ter o mesmo peso de Olimpia e Cerro Porteño. O clube tem tido sucesso recente, com participações em todas as Libertadores desde 2014 — vai para a sua quarta consecutiva em 2017. Em 2015, repetiu sua melhor campanha histórica e chegou às semifinais, mas foi eliminado pelo eventual campeão River Plate. O Guaraní garantiu vaga na Libertadores ao conquistar o Torneio Clausura do Campeonato Paraguaio — o primeiro título nacional do clube desde 2010.

Participações em Libertadores:

1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1985, 1997, 2001, 2004, 2009, 2011, 2014, 2015 e 2016.

Melhores campanhas: semifinais (1966 e 2015)

Números totais na Libertadores:

113 jogos

34 vitórias

31 empates

48 derrotas

139 gols marcados

168 gols sofridos

Títulos:

Campeonato Paraguaio: 1906, 1907, 1921, 1923, 1949, 1964, 1967, 1969, 1984

Apertura: 2010

Clausura: 2016

Liguilla Pré-Sul-Americana: 2005

Zamora-VEN

O Zamora foi fundado em 1977 como Club Atlético Zamora e acabou em 1999. Em 2002, foi refundado em um processo de compra do Atlético San Cristóbal e passou a ser o Zamora FC. Depois de décadas na segunda divisão nacional, subiu em 2006. Desde então, começou a ter algum destaque nacional, com três títulos absolutos no Campeonato Venezuelano. Na Libertadores, nunca conseguiu passar da fase de grupos.

Participações em Libertadores:

2012, 2014, 2015

Melhores campanhas: sempre foi eliminado na fase de grupos. Melhor campanha foi em 2014, quando fez sete pontos e ficou em terceiro lugar na chave — classificaram-se Atlético-MG e Nacional-PAR.

Números totais na Libertadores:

18 jogos

2 vitórias

2 empates

14 derrotas

9 gols marcados

35 gols sofridos

Títulos:

Campeonato Venezuelano: 2012/2013, 2013/2014, 2016

Apertura: 2016

Clausura: 2011, 2013, 2014

Adecuación: 2015

Copa Venezuela: 1980

Deportes Iquique-CHI

O Club Deportes Iquique é um time bem pouco tradicional do Chile. Mesmo fundado em 1978, nunca conquistou o campeonato nacional. Em 2016, foi vice-campeão do Torneio Apertura, a melhor colocação da história do clube. Os principais feitos são os títulos na Copa Chile em 1980, 2010 e 2013/2014. Como o torneio só começou a dar vaga à Libertadores em 2016, a única aparição do Iquique no torneio foi em 2013, classificado pela pontuação no Campeonato Chileno. O time eliminou o León na primeira fase, mas fez apenas três pontos na fase de grupos e ficou em último, atrás de Vélez Sarsfield, Emelec e Peñarol.

Participações em Libertadores: 2013

Melhores campanhas: fase de grupos (2013)

Números totais na Libertadores:

8 jogos

1 vitória

2 empates

5 derrotas

7 gols marcados

15 gols sofridos

Títulos:

Copa Chile: 1980, 2010, 2013/2014

