Vice do Grêmio descarta nomes para "encher o aeroporto" e fala sobre situações de Kayke e Marinho

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Odorico Roman, falou ao Timeline Gaúcha desta quinta-feira e comentou como está a montagem do grupo para 2017 e a preparação para a disputa de torneios importantes como a Libertadores da América. No assunto que mais interessa aos torcedores nesta época, que é o mercado de transferências, o dirigente preferiu manter a cautela.

- O ajuste financeiro continua. Graças ao bom trabalho que foi feito e algumas condições que reunimos, conquistamos a Copa do Brasil de forma indiscutível. Mesmo fazendo esse trabalho de responsabilidade orçamentária. Vamos continuar esse trabalho porque não está pronto. Vamos procurar reforçar o time para fazer frente aos campeonatos que vamos disputar. Não temos recursos para trazer nomes de encher o aeroporto. Até porque eu prefiro que feche o aeroporto com toda a delegação e não com um só jogador.

A busca é, principalmente, por três nomes no ataque. Um deles, pode vir de casa:

- Se o Fernandinho permanecer é ele e mais dois. Estamos buscando um jogador que trabalhe do lado e um centroavante mais tradicional, do embate físico. (...) Não estamos com uma lista de nomes tentando contratar. Estamos buscando pelas características.

Os grandes nomes não devem vir por conta da falta de ofertas aceitáveis por jogadores do elenco profissional:

- Estamos com a janela da Europa por abrir e não temos propostas por jogadores do Grêmio. Já tivemos propostas (em outras janelas) por Luan e Walace e recusamos. Tivemos sondagens pelo Kannemann e recusamos. (...) Ofertas de 15 milhões de Euros pelo Luan foram recusadas.

Sobre chegadas, o centroavante Kayke parece ser o mais próximo, mas Odorico Roman despistou:

- Estamos conversando com o Kayke. Nesta semana não terá novidade.

O vice de futebol tratou ainda de descartar qualquer estrangeiro para a defesa gremista em 2017:

- Nunca ligamos para nenhum jogador de defesa estrangeiro. Temos cinco posições para estrangeiros. Se temos Bolaños, Kannemann, Maxi Rodríguez voltando, se usar uma posição para defensor, restringe o mercado para atacantes. Temos que abrir o mercado e tentar trazer um atacante bom de fora.

Marinho é outro que foi procurado, mas não deve vir:

- Conversamos superficialmente com o empresário, mas com o Grêmio não evoluiu.

Por fim, o dirigente tratou de elogiar o trabalho do técnico Renato Portaluppi no clube:

O Renato é uma pessoa muito inteligente. Há quem diga que ele não é treinador, quem convive com ele sabe que é treinador. Ele pegou um time que estava treinado para reter a bola, mas que tinha dificuldades defensivas e no ataque. Ele corrigiu a mecânica da defesa e deu uma segurança para tentar chutes.

