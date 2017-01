Adversário de estreia do Grêmio na Libertadores anuncia oitavo reforço

Olho no rival

O primeiro adversário do Grêmio na Libertadores iniciou sua pré-temporada nesta terça-feira. O venezuelano Zamora, que receberá o time de Renato Portaluppi em 9 de março, no estádio La Carolina, na cidade de Barinas, já anunciou oito reforços para a competição. O último foi o meia Diego García, 23 anos, que atuava no Estudiantes de Caracas.

O time venezuelano, treinado pelo venezuelano Francesco Stifano, também já anunciou reforços para a defesa: o goleiro Alexis Angulo, os zagueiros Ignácio González e Javier Maldonado, além do lateral-esquerdo Mayker González. Para o meio-campo, além de García, chegaram Nelson Pérez e Reimond Manco - que pode atuar como lateral-esquerdo. No ataque, o reforço é Anthony Uribe.



Por outro lado, o Zamora sofreu cinco baixas no elenco. O grupo de Francesco Stifano, que foi chamado pelo jornal Marca, da Espanha, de "O Guardiola da Venezuela", perdeu o centroavante Richard Blanco e o meia Yeferson Soteldo, seus principais destaques. Também deixaram o clube o goleiro Curiel, o zagueiro Peraza e também o atacante Blondell.



O primeiro compromisso do Zamora na temporada será pela Copa Bicentenaria da Venezuela, que ocorrerá entre 14 e 21 de janeiro, uma espécie de torneio de pré-temporada para que a equipe possa retomar seu ritmo de jogo.



