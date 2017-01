Adversário do Grêmio na Libertadores, Zamora contrata meia que já fez gol nos tricolores

No caminho de novo

Adversário do Grêmio na estreia da Libertadores, o Zamora anunciou dois reforços nesta quinta-feira (5): Ángelo Peña, 27 anos, joga mais adiantado no meio de campo, e Marcelo Moreno, 22 anos, é volante.

Peña teve passagens em clubes como o Náutico e o Caracas, da Venezuela — onde, na Libertadores de 2013, marcou um gol em cima do Grêmio em confronto válido pela fase de grupos da competição. A partida terminou 2 a 1 para os donos da casa em cima do time do então técnico gremista Vanderlei Luxemburgo.

Já Marcelo Moreno — que não é o atacante que vestiu a camiseta tricolor em 2012 e 2013, mas um jovem meia de 22 anos — é uma das apostas do Zamora para a temporada. Ele chega para compor o grupo que disputará a Libertadores. O garoto passou pelo Deportivo Táchira e pelo Deportivo Anzoategui, ambos clubes venezuelanos.

Grêmio e Zamora estreiam na Libertadores em 9 de março, em confronto marcado para Barinas, na Venezuela, no estádio La Carolina. Deportes Iquique e Guaraní, do Paraguai, completam o grupo 8 da edição de 2017.

