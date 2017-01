Alívio, deboches e sugestões: como os internautas reagiram à reviravolta no negócio envolvendo Kayke

Redes sociais

A desistência do Grêmio na contratação do centroavante Kayke repercutiu de diferentes maneiras nas redes sociais. Enquanto alguns gremistas vibraram com a reviravolta no negócio, torcedores de outros clubes viram no fato uma oportunidade de reforçar o setor ofensivo. Outros, preferiram brincar com a situação.



Leia mais:

Grêmio envia contrato para o Racing-URU e compra de Gabriel Fernández avança

Leonardo Oliveira: o depoimento de quem enfrentou Gabriel Fernández

Iquique fecha "janela" de reforços com dois nomes: "Não estamos buscando mais contratações"



Confira as reações nas redes sociais:

O Kayke tá vindo / O Kayke não vem mais pic.twitter.com/AvWcdwgDHK — Luiz Filipe Machado (@luizfilipecm) 6 de janeiro de 2017

Romildo tem mais sorte que juízo. Kayke é uma naba. https://t.co/zEiiZ6lBBN — CAU-TE-LA (@JuarezRoth) 6 de janeiro de 2017

Eu falei Kayke, Pode falar mal do Vasco A vontade mais a maldição da colina vai atrás de você também. https://t.co/sxCxXd1jac — DesimpeVASCO (@DesimpeVasco) 6 de janeiro de 2017

Thiago Neves nada, o Anelka é do galo 2.0 é o Kayke no grêmio — wilhar arao (@Kaiozeiro) 6 de janeiro de 2017

Eu juro p vcs que eu queria esse Kayke no Grêmio, pq por ele ser meio ruim talvez DARIA CERTO — paizinho (@Arturhulsberg) 6 de janeiro de 2017

Sobre o Kayke não acertar com o Grêmio, o cara que segura a bomba para beber chimarrão no aeroporto não tem que jogar no Grêmio. Fim — Guilherme Salviano (@guisalviano) 6 de janeiro de 2017

Melhor "negócio" do ano para o Grêmio: Kayke! ¿¿ — Maurício Beskow (@mauriciobeskow) 6 de janeiro de 2017

Mengão...ainda dá tempo de despachar o Damião para algum clube e trazer o Kayke... — Rodrigo de Andrade (@drigoandrad) 6 de janeiro de 2017

Kayke podia ir pro maior verdão do Brasil, a Chape!! — Elen Oliveira (@ElenCristinne) 6 de janeiro de 2017

Unfollow no Kayke. — Mauro André (@MauroAndre_) 6 de janeiro de 2017

*ZHESPORTES