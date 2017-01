Assista ao vídeo que foi entregue a Drogba para convencê-lo a jogar no Grêmio em 2013

Quatro anos depois

O Grêmio fez de tudo para contratar Didier Drogba em 2013.



No ano que marcava a inauguração da Arena, o então presidente Fábio Koff buscava um jogador símbolo. O marfinense foi contatado, tomou conhecimento do projeto do clube e, segundo já relatado pelo executivo de futebol da época, Rui Costa, faltou pouco para o negócio ser concretizado.



A Rádio Gaúcha teve acesso ao vídeo de 5min06s que foi enviado para Drogba para convencê-lo a aceitar a proposta do Grêmio.



Em trabalho do colega Duda Garbi, participante do Sala de Redação e repórter que cobre a torcida gremista nas jornadas esportivas na Arena, obtivemos o material produzido especialmente para seduzir o atacante marfinense.



Confira o vídeo:



Com locução em inglês, o vídeo começa exaltando o crescimento econômico e social do Brasil naquela época, enfatiza o estilo de vida ¿europeu¿ do Rio Grande do Sul e resume os principais atrativos da cidade de Porto Alegre.



Depois, o destaque é para o Grêmio. Com o hino do clube, imagens da construção da Arena e vídeos de gols e títulos históricos, a história e o presente gremista são rapidamente apresentados a Drogba.



A torcida tricolor tem um destaque especial, com áudios de músicas tradicionais e imagens da avalanche no Olímpico.



O vídeo encerra com a reprodução de vários gols da carreira de Drogba, com som da torcida do Grêmio ao fundo.



Em meio às imagens, é apresentada uma pequena mensagem, com legenda e locução em inglês, dirigida diretamente ao eterno astro do Chelsea e da Costa do Marfim.



Leia mais:

Presidente do Tolima diz que negócio do Grêmio com Rodríguez "está distante"

Gabriel Fernández fará cirurgia para reconstruir ligamento e Grêmio oferece estrutura para recuperação



Veja abaixo a mensagem em português na íntegra, em tradução livre:



¿Aquele que por uma obsessão nunca se rende. Por nunca se conformar, melhora seus talentos dia após dia. Pelo amor da vida, está sempre em busca de novas conquistas. Aquele que tem força e é um lutador. Que tem a necessidade de ganhar junto com o clube. Então, este é o homem. Feliz 2013, Didier Drogba¿



A negociação com Drogba

As tratativas foram confirmadas publicamente apenas em junho de 2016, em entrevista concedia por Rui Costa ao apresentador Eduardo Gabardo, no programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha.

¿Ele (Drogba) fazia parte do nosso projeto de trazer para a Arena e para o Grêmio uma autoestima muito forte. Houve sim uma sondagem, uma conversa, não diretamente com o atleta, pois ele é um profissional que tem um estafe muito grande. Mas posso dizer, sem nenhuma indelicadeza, que ele conheceu sim a história do Grêmio, conheceu sim o Grêmio, conheceu a camisa do clube, conheceu as características da cidade e as características culturais do nosso país. Tudo isso chegou a ele¿, contou Rui, à época.



Segundo o ex-dirigente, hoje na Chapecoense, o negócio teve chances concretas de dar certo. ¿Era o primeiro ano da Arena, em 2013, e tínhamos um projeto de um jogador que fosse impactante. Ele foi contatado e inclusive recebeu a camiseta do Grêmio. Por muito pouco. não acabou vindo para o Grêmio¿, completou Rui.



Na época, Drogba estava no Shanghai Shenhua, da China.



O negócio não prosperou. Porém, quatro anos depois de receber o vídeo, o astro marfinense está perto de atuar no Brasil.



Hoje defendendo o Montreal Impact, do Canadá, o atacante negocia com o Corinthians para a temporada 2017.