Clube alemão tem interesse em Pedro Rocha

Enquanto o Grêmio e o empresário Hamilton Bernard não chegam a um acordo para renovação de contrato, o atacante Pedro Rocha entra na mira de clubes europeus.

O Hoffenheim, da Alemanha, fará uma investida pelo jogador nos próximos dias. No Brasil, o clube é representado por Rodrigo Costa, ex-zagueiro que teve passagem por Grêmio e Juventude no final da década de 1990.

Desde 2007, quando levou o meia Carlos Eduardo, o Hoffenheim mantém bom relacionamento com o Grêmio.

Uma oferta de um clube francês, na casa dos 3 milhões de euros, também deverá chegar à mesa do presidente Romildo Bolzan Júnior.

Apesar do assédio, a direção confia na permanência do atacante, valorizado pelos gols marcados na final da Copa do Brasil.O Grêmio fará uma proposta de renovação por duas temporadas a partir de dezembro deste ano, quando se encerra o atual vinculo de Pedro Rocha.

— Confiamos no jogador e em sua vontade de permanecer conosco — disse Bolzan.

Já o empresário diz que a proposta de renovação do Grêmio é por apenas um ano. Mas também se mantém otimista quanto a um acordo.

