Com aval do Grêmio, Henrique Almeida negocia retorno ao Coritiba

Ainda no mercado para contratar um centroavante, o tão esperado "fazedor de gols", o setor ofensivo do Grêmio teve um retorno e uma saída confirmados nesta quinta-feira.

Fernandinho, que estava emprestado ao Flamengo, está de volta à Arena. Segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior, o clube carioca não fez proposta pela permanência do jogador, e Renato lhe dará mais uma oportunidade.

No caso de Henrique Almeida, a saída está próxima. Procurado pelo Coritiba, o centroavante será liberado nos próximos dias para acertar o retorno ao clube paranaense.

— O Coritiba manifestou o interesse de ter o Henrique e estamos negociando uma série de questões.

Já esteve longe, mas agora está mais próximo (do acerto). Conversamos algumas coisas com os empresários do jogador e aproximou bastante. Mas ainda não é assunto finalizado — disse Romildo.

O modelo do negócio é liberar Henrique Almeida por empréstimo de um ano, com o valor de uma futura compra fixada. Como o centroavante não conseguiu jogar no Grêmio, o clube quer ver o jogador atuando com regularidade.

A transferência do atleta é vista com bons olhos pela direção gremista. A saída é avaliada como uma chance de recuperar o investimento feito em fevereiro do ano passado no jogador, seja pela recuperação técnica ou pela vitrine para facilitar uma possível venda futura. Henrique tem contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2020.

