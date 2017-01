Com direito a chimarrão, Kayke desembarca em Porto Alegre para assinar com o Grêmio

Tudo certo

Segundo reforço do Grêmio para a temporada, o atacante Kayke, 28 anos, desembarcou em Porto Alegre pouco antes do meio-dia desta terça-feira para assinar contrato com o clube gaúcho.

O jogador teve rápida passagem pelo saguão do aeroporto Salgado Filho após chegar de viagem do Rio de Janeiro, onde passava férias. Mencionou o aval do técnico Renato Portaluppi para sua contratação e até provou chimarrão, que lhe foi ofertado pelo torcedor Luiz Teixeira, 64 anos.

– É muito importante chegar com o aval do treinador. Estou muito feliz e contente por isso – disse Kayke.

O centroavante chega por empréstimo do Yokohama Marinos, do Japão, até dezembro. Ao final do período, o Grêmio terá opção de compra. Depois do desembarque, Kayke fará exames médicos em uma clínica da Capital. Se aprovado, assinará contrato e será anunciado pelo clube gaúcho durante a tarde.

Revelado pelo Flamengo, o jogador também teve passagens recentes por ABC-RN e por Atlético-GO no país. Ele se junta ao volante Michel, anunciado em dezembro, na lista de reforços do Grêmio para a Libertadores.

O Grêmio também negocia com o atacante uruguaio Gabriel Fernández, 22 anos, do Racing-URU, mas a alta pedida do clube uruguaio complicou as tratativas. Além de dois atacantes, a direção busca um lateral-direito e um esquerdo para fechar o elenco neste início de temporada para a Libertadores.



