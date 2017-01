Com Edílson de volta, Renato comanda treino do Grêmio com foco na finalização

Pré-temporada

O lateral Edílson está de volta. Pela primeira vez após ser submetido a uma cirurgia no joelho direito, o jogador participou nesta terça à tarde de toda a atividade com bola comandada pelo técnico Renato Portaluppi e está recuperado. O trabalho teve foco na finalização.



Edílson sofreu uma artroscopia no final de dezembro e a previsão é que fique à disposição já para os primeiros jogos da temporada.

O treino desta terça-feira à tarde, o segundo do dia no CT Luiz Carvalho, teve como ênfase as conclusões. Renato montou dois circuitos no gramado. Os atletas se revezavam nos passes e triangulações e terminavam a série chutando a gol. Em um dos lados, a finalização era com pé direito. Na outra, com pé esquerdo.

Beto da Silva deve ser anunciado até quinta

O atacante peruano Beto da Silva está muito perto de ser anunciado. O PSV, da Holanda, detentor dos direitos do atleta, aceitou as condições propostas pelo Grêmio. O atleta assinará contrato de três anos e deve ser anunciado até quinta-feira.

