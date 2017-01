Como Leonardo, ex-Boa, virou reforço do Grêmio

A trajetória

Leonardo (C) atuou no Boa em 2016

Leonardo (C) atuou no Boa em 2016 Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Um DVD entregue ao auxiliar de Renato Portaluppi abriu o caminho para que Leonardo, ex-Boa, se tornasse reforço do Grêmio para 2017. Volante de origem, o jogador de 20 anos passou a última temporada como lateral-direito na disputa do Mineirão e da Série C. Com bom desempenho, teve a contratação recomendada por Alexandre Mendes. Após 10 dias de negociações, o Grêmio comprou 60% dos direitos econômicos do jogador, que assinará contrato por três anos.

– É um jogador muito promissor, de muita força e uma chegada ao ataque muito forte – comentou o presidente Romildo Bolzan.



Segundo o empresário Sineis Lima, sócio do ex-jogador Roni na gestão da carreira do atleta, Leonardo já recebia sondagens de clubes interessados em sua contratação quando as tratativas com o Grêmio foram iniciadas.

– Nós oferecemos o jogador. Enviamos um DVD para o auxiliar do Renato. Mas ele era um jogador que já estava sendo procurado pelo Sport, e até outras equipes grandes – comentou Lima.

Leonardo chega na noite desta terça-feira a Porto Alegre. O jogador realizará exames médicos e, se aprovado, assinará contrato com o Grêmio. O lateral se junta a Michel, Léo Moura e Gabriel Fernández, que ainda não foi anunciado oficialmente.

