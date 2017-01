Depois da desistência do Grêmio, Nacional e Peñarol fazem proposta por atacante Fernández

Novo destino

Em entrevista ao jornal uruguaio Ovación, o presidente do Racing, José Luis Rodríguez, lamentou que o atacante Gabriel Fernández não tenha se acertado com o Grêmio.



Ele disse que o desfecho inesperado do negócio caiu "como um balde água fria". Rodríguez projetava que, com o dinheiro que receberia na negociação - US$ 1 milhão -, o Racing pudesse pagar os salários de seus jogadores por uma temporada e meia.

Ainda na quarta-feira, informados de que Fernández não ficaria no Grêmio, os presidentes de Nacional e Peñarol disseram a Rodríguez que pretendem contar com o jogador.

Cauteloso, o presidente do Racing disse que só aceitará falar depois de receber um relatório de Flavio Perchman, representante de Fernández, sobre os exames realizados no Grêmio.

- Fernández será examinado pelo melhor especialista em joelho para ficar tranquilo a respeito desse tema. Só estarei disposto a negociá-lo com Nacional ou Peñarol depois que o jogador esteja totalmente curado - disse Rodríguez.