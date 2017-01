"É um homem-gol", diz jornalista colombiano sobre Rodríguez, atacante na mira do Grêmio

Em busca do nove

Se é um homem de área que o Grêmio busca, o colombiano Ángelo Rodríguez, do Tolima, parece ser a escolha certa.



Os vídeos postados na internet sobre ele mostram um jogador afeito às disputas dentro da área, característica que Renato Portaluppi admira.



O técnico busca um jogador com estilo diferente dos atuais atacantes do Grêmio, que preferem as jogadas pelos lados do campo.



Repórteres colombianos que acompanham a carreira de Rodríguez também apontam no mesmo sentido.

- Ele é um grande pivô. Grande e com muita força para ganhar dos zagueiros -afirma o jornalista Julián Capera, da Rádio colombiana Caracol.

Leia mais:

Laterais Léo Moura e Leonardo são apresentados no Grêmio

Confira lances de Ángelo Rodríguez e Beto da Silva, atacantes na mira do Grêmio para 2017

Indagado sobre o número de gols anotados por Rodríguez, que tem provocado c0ntrovérsia, Capera informa que o desempenho do centroavante tem sido atrapalhado por lesões musculares.



- Na temporada passada, ele vinha como goleador da Liga. Sua média era de quase um gol por jogo - completa o jornalista.



Julián Céspedes, do canal de televisão Win Sports, é ainda mais específico ao falar sobre o estilo do centroavante pretendido pelo Grêmio.



- Ele é um nove nove. Seu forte não é jogar pelos lados. É bom cabeceador, eficiente no jogo aéreo, driblador. Joga de pivô, é um homem-gol - descreve o jornalista.



Céspedes diz que a informação sobre a vinda para o Grêmio circula com muita força na Colômbia e o jogador está mesmo perto de partir.



O Grêmio constesta a informação de que Rodríguez tenha marcado somente 27 gols na carreira, iniciada em 2011, e que totaliza 180 jogos. São 37, de acordo com o vice de futebol Odorico Roman.

- Ele foi aprovado ( na avaliação dos dirigentes e comissão técnica). Fez 16 gols no ano passado em clube pequeno da Colômbia. Não é pouca coisa num campeonato – diz o dirigente.