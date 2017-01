Em 2017, Grêmio poderá jogar até 88 partidas 

Calendário cheio

A reapresentação do grupo de jogadores do Grêmio está marcada para o próximo dia 12 e já é possível afirmar que será uma longa temporada para os gremistas, com a participação em cinco competições oficiais e um torneio de pré-temporada, o que, de antemão garante, 63 jogos no calendário.

Os três primeiros confrontos serão disputados em casa e serão válidos pela Copa de Campeões da América, torneio que será realizado pela primeira vez. Depois, provavelmente no dia 1º de fevereiro, o Grêmio estará em campo para a disputa do Gauchão, tendo como primeiro rival o Ypiranga, de Erechim.

Uma semana mais tarde, está programada a estreia na Primeira Liga, contra o Flamengo, em local a ser definido pelos cariocas. No mês de março será a vez de iniciar a participação Tricolor na Copa Libertadores da América, com o primeiro confronto acontecendo no dia 9 contra o Zamora, na Venezuela.

Em maio, a partir do dia 7, o Grêmio começará a luta na Série A do Campeonato Brasileiro. A última competição será a Copa do Brasil, onde o atual campeão estreará somente nas oitavas de final, em 16 de agosto.

Somadas todas estas competições, o total de partidas será de 63, número que poderá crescer, dependendo do desempenho dos comandados de Renato Portaluppi. O aumento no número de compromissos está condicionado a quantidade de fases que o time avançar no Gauchão, na Primeira Liga, na Libertadores e na Copa do Brasil. Se chegar a todas as decisões serão 86 confrontos e caso o sonhado Tri da América seja atingido a marca chegará a 88, contando a disputa do Mundial de Clubes.

Caso consiga chegar ao número máximo de 88 jogos, o Grêmio de 2017 só irá perder em número de partidas para a equipe multicampeã de Luis Felipe Scolari, que em 1994 e 1995 atuou em 96 oportunidades, segundo números do departamento de esportes da Rádio Gaúcha, e que em 1996 esteve em campo 89 vezes. Naquela época, além de amistosos, os tricolores disputaram Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, Supercopa Libertadores, Copa dos Campeões da América, Copa Conmebol e Recopa Sul-Americana.

Veja os jogos do Grêmio em 2017:

Copa de Campeões da América - 3 jogos - torneio a ser disputado de 21 a 27/01 na Arena

Campeonato Gaúcho - 11 jogos na 1ª fase

* classificado, poderá jogar quartas de final, semifinal e final, sempre com jogos de ida e volta.

Primeira Liga - 3 jogos na fase de grupos

* classificado, poderá jogar quartas de final, semifinal e final, sempre em jogo único.

Copa Libertadores da América - 6 jogos na fase de grupos

* classificado, poderá jogar oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, sempre com jogos de ida e volta.

Campeonato Brasileiro - Série A - 38 jogos

Copa do Brasil - 2 jogos das oitavas de final

* classificado, poderá jogar quartas de final, semifinal e final, sempre com jogos de ida e volta.

** Caso vença a Copa Libertadores da América, disputará o Mundial de Clubes e fará mais duas partidas.

Confira o número de jogos do Grêmio desde 1993:

1993 - 71 jogos

1994 - 96 jogos

1995 - 96 jogos

1996 - 89 jogos

1997 - 86 jogos

1998 - 66 jogos

1999 - 77 jogos

2000 - 67 jogos

2001 - 76 jogos

2002 - 69 jogos

2003 - 65 jogos

2004 - 69 jogos

2005 - 55 jogos

2006 - 63 jogos

2007 - 72 jogos

2008 - 63 jogos

2009 - 69 jogos

2010 - 75 jogos

2011 - 71 jogos

2012 - 75 jogos

2013 - 72 jogos

2014 - 68 jogos

2015 - 70 jogos

2016 - 73 jogos

