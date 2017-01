Empresário diz que Pedro Rocha tem renovação de contrato com o Grêmio "80% acertada"

Mais dois anos

Autor de dois gols contra o Atlético-MG, na primeira partida decisiva da Copa do Brasil, Pedro Rocha ficará no Grêmio até dezembro de 2019.



A renovação de contrato depende de "uma troca de e-mails" com a direção do Grêmio, informa o empresário mineiro Hamilton Bernard. Conforme o agente, o acordo "está 80% acertado".



A renovação afasta o risco de uma saída de graça no final desta temporada. Pela legislação, como o atual compromisso se encerra em 31 de dezembro, o jogador ficaria apto a firmar pré-contrato com outro clube a partir de julho.



Bernard definiu as bases salariais na semana passada, em reunião com o presidente Romildo Bolzan. Dia 31, ele voltará a Porto Alegre para a assinatura. O novo contrato será de dois anos.



Prevaleceu, conforme o empresário, o desejo do jogador de disputar uma nova Libertadores.



- Desde moleque, ele é fissurado nesta competição. Ele não queria nem ouvir propostas. Seu desejo será respeitado - diz Bernard.

Três propostas chegaram, conforme o empresário. Duas de clubes alemães - um deles, o Hoffenheim. O Olympique-FRA ofereceu 5 milhões de euros (R$ 17 milhões).



- O Grêmio queria 7 milhões (R$ 23,8 milhões) para liberar agora - informa o empresário.



Ele destaca o desapego do jogador por questões financeiras, algo incomum para uma carreira de curta duração. Conforme Bernard, Pedro Rocha tem ainda o mesmo carro da época de júnior e mora com os pais, nas proximidades da Arena.

- Na verdade, eu é que pedi que o clube o valorizasse. Pedro nunca fez exigências ao Grêmio - salienta Bernard, para completar com uma revelação.

- Quer saber? Ele ganhou só metade do prêmio da Copa do Brasil por não ter jogado a segunda partida (havia sido expulso na primeira, no Mineirão). Disse que ele deveria exigir prêmio integral, por ter sido importante, mas Pedro afirmou que tudo já estava combinado com o Maicon (capitão do time).

Hamilton Bernard mantém a opinião manifestada dia 11 de janeiro, na qual considerava prejudicial para as tratativas de renovação de contrato o rodízio de dirigentes feito pelo Grêmio.



Na ocasião, suas palavras provocaram um mal-estar no clube.

- Só quis dizer que, a cada troca de dirigente, tudo começava do zero. Hoje, é Odorico (Roman). Mas, desde 2015, já negociei com César Pacheco, Rui Costa, Alberto Guerra, Adalberto Preis. Às vezes, se perde muito tempo. Mas respeito as regras do clube - diz.



Pedro Rocha é profissional desde o início de 2015, quando foi lançado por Luiz Felipe Scolari.



Nesse período, disputou 86 jogos e marcou 21 gols. Os mais importantes foram os dois na noite de 23 de novembro do ano passado, na vitória de 3 a 1 contra o Atlético-MG.



Ao tirar a camisa para festejar o segundo, recebeu cartão vermelho e ficou fora da festa na Arena.