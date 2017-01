FOTO: volante do Grêmio treina com máscara azul após cirurgia para corrigir desvio de septo nasal

Cena curiosa

O treino do Grêmio desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, contou com o volante Arthur usando um acessório pouco comum. Após passar por uma cirurgia para corrigir desvio de septo nasal, o atleta foi à atividade tricolor usando uma máscara de proteção azul.

O septo nasal é formado por ossos e cartilagem. Quando há o desvio, a passagem de ar torna-se mais complicada, o que dificulta a respiração.

Arthur tem 20 anos e contrato até dezembro de 2019. O vínculo foi estendido em agosto do ano passado. É considerado um jogador de bom passe e muita intensidade.

