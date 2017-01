Gabriel Fernández fará cirurgia para reconstruir ligamento e Grêmio oferece estrutura para recuperação

Tratamento

Após uma reavaliação médica, Gabriel Fernández teve confirmado um rompimento parcial no ligamento cruzado do joelho esquerdo e precisará de uma cirurgia para corrigir o problema. Maurício Machado, um dos representantes do jogador, está avaliando as opções para determinar onde será feito o procedimento de reconstrução do ligamento. Os empresários querem que a cirurgia seja feita na Argentina ou no Brasil. Um contato será feito com o Grêmio para saber se a estrutura do clube será mesmo colocada à disposição do jogador.

O Grêmio garante que irá auxiliar da forma possível na recuperação de Gabriel Fernández, mas irá esperar por uma manifestação oficial do jogador e do Racing-URU para determinar o que será feito. O centroavante de 22 anos quase foi comprado pelo clube gaúcho, mas foi reprovado nos exames médicos.

— Se formos demandados, ofereceremos o apoio que for possível — disse o vice de futebol Odorico Roman.

O presidente do Racing-URU, Raul Rodríguez, afirmou que ainda não havia recebido nenhuma informação sobre a situação e os planos de Gabriel Fernández.

