Geromel cobra reforços para o Grêmio: "A direção tem de se esforçar mais"

Mandou recado

Em sua entrevista coletiva para falar da convocação a Seleção Brasileira, Geromel mandou um recado para a direção: quer mais reforços para o grupo de jogadores. Questionado sobre a chegada de muitos nomes de série B para 2017, o zagueiro cobrou mais opções para que a equipe possa brigar por títulos.

— São reforços que podem ajudar, já demostraram nos treinos. Mas a direção tem de se esforçar mais. Quando chegamos na semifinal da Gauchão e da fase eliminatória da Libertadores no ano passado, sofremos bastante. Nosso grupo ficou um pouco limitado. São muitos jogos. Precisamos de um grupo mais qualificado. Se quiser que a gente seja campeão, precisa qualificar mais o grupo. - disse Geromel.

Até o momento, o Grêmio confirmou as contratações dos laterais-direitos Léo Moura e Leonardo, do volante Michel e do atacante Jael.

