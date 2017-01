Grêmio aguarda por resultado de exame para definir contratação de Gabriel Fernández

Complicou?

O Grêmio irá aguardar pelo resultado de uma ressonância magnética realizada na tarde desta terça-feira pelo jogador Gabriel Fernández para confirmar sua contratação. À tarde, antes de fazer o exame médico de praxe, o centroavante uruguaio revelou ter realizado uma cirurgia para reconstrução de ligamento cruzado, realizada em março de 2015. Diante disso, o departamento médico optou pela ressonância.

— Sempre é preciso ter cautela. São valores muito altos envolvidos e o clube deve ter cuidado antes de acertar qualquer contratação — disse uma fonte ouvida por Zero Hora, que preferiu não se identificar.

Por enquanto, o clube prefere não dizer se há risco de o negócio ser desfeito.

— Da última vez que falei com o departamento médico, o jogador estava fazendo o exame solicitado. E o resultado só ficará pronto na manhã de amanhã (quarta-feira). Se houver alguma informação antes, seremos avisados pelos médicos — disse o vice de futebol Odorico Roman, acrescentando que desconhecia a cirurgia.

Representantes do jogador garantem que, mesmo após a cirurgia, Fernàndez atuou com normalidade pelo Racing, do Uruguai.

