Grêmio confirma interesse no colombiano Ángelo Rodríguez

Fazedor de gols

O Grêmio poderá ter dois novos atacantes até o final desta semana.

Além de Beto da Silva, 20 anos, peruano com nacionalidade brasileira, o clube também se aproxima do colombiano Ángelo Rodríguez, 27, do Tolima.



Os contatos com o colombiano são feitos por Hamilton Bernard, o mesmo empresário do atacante Pedro Rocha. A proposta do Grêmio gira em torno de R$ 5 milhões.



- Estamos negociando. Mas ainda não é possível anunciar o acerto – afirma o diretor de futebol Saul Berdichevski.

Em 121 jogos, que incluem clubes como Aletico Nacional, Independiente de Medellín, Envigado e Tolima, todos da Colômbia Ángelo Rodríguez tem um total de 27 gols. O jogador tem 1m81cm.



Quanto a Beto da Silva, a direção admite que a negociação está mais adiantada e só depende da resposta do PSV Eindhoven, da Holanda, para ser concluída.



O Grêmio que parcelar em 24 vezes os 400 mil euros cobrados pelo clube holandês.



- Precisamos montar o grupo o quanto antes. A pré-temporada já está em andamento e precisaremos formar pelo menos dois times, para o Gauchão e a Copa do Brasil - completa Saul.